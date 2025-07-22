Xperia 1 VII по количеству недоработок оказалась хуже старых Sony

В одном из выпусков на YouTube-канале Mark Victorson эксперт рассказал сразу о всех недостатках Xperia 1 VII и сравнил его с Vivo X200 Ultra и с Xperia 1 VI.

© Sony

Экран у Xperia 1 VII имеет разрешение только Full HD и ШИМ (очень заметно мерцает на средних и низких уровнях яркости, чем вызывает утомление глаз). По сравнению с Xperia 1 VI у новинки с автономностью оказалось почему-то хуже — и это при том, что 8 Elite стал экономичнее, чем 8 Gen 3, при одинаковом размере дисплея и ёмкости аккумулятора, как у предшественника. Смартфон Sony, по сути, стал единственным смартфоном на Snapdragon 8 Elite, у которого при одинаковой ёмкости аккумулятора и почти одинаковой конструкции с предшественником автономность не улучшилась, а ухудшилась (прим. ред. — например, Samsung Galaxy S25 Ultra стал работать дольше, чем S24 Ultra, Honor Magic 7 Pro стал работать дольше, чем Magic 6 Pro и т.д.).

С другой стороны, Xperia перестала работать рывками и перегреваться при длительной видеосъёмке, у неё появился новый ультраширик на 48 МП с возможностью снимать видео в 4К с автокадрированием в 1080р.

У Xperia 1 VII переключение объективов во время видеосъёмки происходит всё ещё не плавно, в отличие от китайских смартфонов, что существенный минус для Sony, которая рекламирует свою топовую Xperia как образцовый смартфон для видеосъёмки (потому что с фото, как и в прежних моделях, всё не задалось ещё существеннее).

Также хватает программных недоработок у Xperia 1 VII, которые будут вас постоянно. Если запустить камеру и в течение 30 секунд не нажимать на дисплей (допустим, вы ждёте, пока гости/друзья выстроятся и поглядываете в кадр сквозь дисплей смартфона), экран... погаснет. Ещё у Sony при съёмке видео при слабом освещении нельзя вручную отключить шумодав — эта претензия больше актуальна для профессиональных операторов, но тем не менее — ночное видео выглядит «мыльным» и променять «мыльность» на цифровой шум, чтобы подавить его с помощью ИИ на компьютере, здесь не получится. Стоит ли говорить, что есть конкурирующие смартфоны, у которых качество съёмки видео изначально выше и такая проблема просто не стоит?

Примеры фото с Xperia 1 VII и Vivo X200 Ultra вы можете увидеть ниже.

Что касается разницы между Xpreia 1 VI и VI, то она есть, но это точно не прогресс в поколение. Примеры снимков в сравнении с Xperia VI ниже.

Удивительно, но на Xperia 1 VII за 1500 долларов нет автофокуса на фронтальной камере. Динамический диапазон тоже оставляет желать лучшего (обратите внимание, насколько «меньше видит» камера Sony на фото заката и на проблемы с фокусировкой в портретной съёмке).

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

© Mark Victorson

Выводы

С одной стороны, это хорошо, что Sony продолжает выпускать смартфоны. С другой - в новинке очень много недочётов. Например, автоотключение камеры каждые 30 секунд, чтобы экран не гас, и это в устройстве, ориентированном прежде всего на фотографию. На сегодняшний день Xperia 1 VII - это дорогостоящий и громоздкий (с дисплеем 6.5" по размеру он равен 6.9" Самсунгу S25 Ultra) смартфон с огромным количеством огрехов съёмки в камерах из-за тяп-ляп реализованных алгоритмов съёмки. Порекомендовать его можно разве что тем, кто любит именно смартфоны от Sony.