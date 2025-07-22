В Арктике найдено «кладбище древних китов»

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет-2025» совершили уникальную находку на архипелаге Земля Франца-Иосифа. При обследовании стремительно отступающего ледника на острове Вильчека ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института обнаружили обширное скопление костных останков древних китов, освободившихся из ледового плена.

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Сравнив современные данные с космическими снимками двадцатилетней давности, исследователи установили, что ледниковый купол острова за этот период разделился на две части, обнажив несколько квадратных километров морской террасы. Именно на этой вновь образовавшейся поверхности были найдены многочисленные скелеты морских гигантов.

«Особенно впечатляет степень сохранности некоторых экземпляров, — отмечает научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов. — Те скелеты, что находились ближе к леднику, буквально "законсервировались" во льдах, что позволило им дойти до наших дней в прекрасном состоянии».

По мнению ученых, эта палеонтологическая находка свидетельствует о понижении уровня моря, произошедшем в этом регионе несколько тысячелетий назад. Вероятно, массовая гибель китов была связана с каким-то катастрофическим событием — резким изменением климата или тектоническими процессами.

Параллельно с изучением китовых останков экспедиция продолжает мониторинг состояния вечной мерзлоты в высокоширотной Арктике. Особое внимание уделяется исследованиям сезонно-талого слоя и повторно-жильных льдов. На мысе Желания (архипелаг Новая Земля) ученые уже определили место для бурения термометрической скважины, данные с которой помогут в обеспечении безопасности Северного морского пути.

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Находка древних окаменелостей стала еще одним наглядным свидетельством стремительных изменений, происходящих в Арктике. Таяние ледников не только меняет ландшафт, но и открывает перед наукой новые возможности для изучения древней истории нашей планеты.