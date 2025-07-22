Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем окончательном чтении закон о введении штрафа до 5 тыс. руб. для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, устанавливается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Речь идет об экстремистских материалах, включенных в опубликованный список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности», и получение доступа к ним.

Наряду с этим закон предусматривает административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, операторов, которые не выполняют предписания властей ограничить доступ к веб-ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации, а также за рекламирование услуг подобных сервисов.

Распространение рекламы таких программных средств будет караться штрафом для граждан в размере от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб., а для должностных лиц – 80 тыс. – 100 тыс. руб. Юридические лица будут облагаться штрафом в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб.