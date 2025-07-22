Рассекречены все цвета нового флагманского смартфона Google

Издание Android Headlines (AH) опубликовало официальные рендеры и ключевые детали о серии новых смартфонов Google – Pixel 10. В частности, подтверждена дата презентации (20 августа), а также раскрыта цветовая палитра новинок.

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Базовый Pixel 10 будет доступен в четырех новых цветах: Obsidian (черный), Indigo (насыщенный синий), Frost (светло-голубой) и Limoncello (желто-зеленый). Эти яркие оттенки придут на смену привычному цвету Porcelain, который в этом году будет отсутствовать в линейке базовой модели.

Самым значительным изменением в дизайне стала обновленная панель камер. Благодаря увеличенному размеру в ней удалось разместить третий модуль — телеобъектив, который впервые появится в базовой модели Pixel.

Несмотря на добавление телеобъектива, сами сенсоры камер, по имеющимся данным, станут меньше. Основной модуль получит разрешение 48 Мп, сверхширокоугольный — 12 Мп, а телеобъектив — 10,8 Мп. Сенсоры, как сообщается, позаимствованы у моделей Pixel 9a и Pixel 9 Pro Fold.

Хотя на бумаге уменьшение сенсоров может показаться шагом назад, такое решение, вероятно, связано с особенностями вычислительной фотографии Google. Программное обеспечение компании традиционно эффективно работает именно с небольшими сенсорами, что часто позволяет смартфонам Pixel A-серии побеждать в слепых сравнениях камер.

Официальная презентация Google Pixel 10 состоится 20 августа. В тот же день откроется прием предзаказов, а поставки устройств покупателям начнутся 28 августа.