Мошенники шантажируют пользователей Telegram из-за ценных подарков в мессенджере. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил создатель платформы Павел Дуров.

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Отмечается, что некоторые подарки изначально стоили несколько долларов — теперь их можно перепродать за несколько сотен тысяч долларов.

Дуров заявил, что мошенники вымогают у пользователей коллекционные подарки, используя шантаж. Аферисты угрожают распространением личной информации или конфиденциальных данных.

Основатель платформы обратился к пользователям с просьбой писать ему об угрозах и шантаже, пообещав ограничить мошенникам доступ к мессенджеру.

— Некоторые даже превратили это в бизнес-модель, публикуя компрометирующие сообщения и взимая плату за их удаление, — отметил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Также мошенники в Telegram недавно начали предлагать пользователям заработать на лайках. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.

Ранее появилась информация, что аферисты начали использовать популярные игрушки Labubu в виде монстров с ярко выраженными зубами для кражи Telegram-аккаунтов. Боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв или якобы проводят розыгрыши.