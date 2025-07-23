Когда умрет наша Солнечная система?

Наша Солнечная система существует уже примерно 4,6 млрд лет. Долго — но не так долго, как сама вселенная, чей возраст насчитывает уже почти 14 млрд лет. Рано или поздно Солнечная система просто закончит свою жизнь, но когда это произойдет? И в результате чего? Портал livescience.com разобрался, что ждёт Солнце и другие планеты в далеком будущем.

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Ответ на вопрос зависит от того, что можно понимать под смертью Солнечной системы. Она состоит из восьми планет, ряда карликовых планет, сотен спутников и миллиардов астероидов, комет и метеороидов. Точные границы системы — предмет споров в научных кругах, но есть три главных кандидата. Первый — пояс Койпера, регион ледяных объектов за гранью Нептуна. Второй — гелиопауза, где заканчивается магнитное поле Солнца. И третий — облако Оорта, теоретический ледяной регион где-то далеко за поясом Койпера и гелиосферой. Ну а в центре всего этого, конечно же, лежит Солнце и его чудовищная гравитация.

Как и все звезды, Солнце рано или поздно умрет. На данный момент оно генерирует тепло и свет, трансформируя водород в гелий внутри своего ядра в ходе процесса, который называется ядерным синтезом. Солнце продолжит сжигать водород еще примерно пять миллиардов лет, но после этого, исчерпав топливо, звезда начнет становиться все более нестабильной. Ее ядро схлопнется, поверхность расширится, и звезда превратится в холодного, вздувшегося красного гиганта, который целиком поглотит сначала Меркурий, а затем Венеру.

Хотя Земля может оказаться на границе с поверхностью красного гиганта, есть вероятность, что и ее затянет внутрь. Но к этому моменту человечество уже давно будет мертво. Марс, вероятно, переживет формирование красного гиганта, и все внешние планеты находятся вне зоны его досягаемости. Облако Оорта тоже будет дестабилизировано, а гелиосфера сожмется.

Еще через миллиард лет Солнце уменьшится до размера Земли и превратится в белого карлика — тусклое, невероятно плотное ядро некогда яркой звезды. Солнечная система превратится в замерзшее, безжизненное место. С точки зрения пригодности для жизни этот момент можно считать смертью системы, хотя технически она, конечно, продолжит существовать. Даже когда Солнце прогорит до пепла, многие объекты, включая огромные планеты, вроде Юпитера, продолжат вращаться по его орбите.

Помимо этого, в будущем, в отсутствие гравитационных сил Солнца, Солнечная система станет гораздо более хаотичной. Повысится риск столкновений, прохождения звезд и сверхновых, которые могут разорвать космические объекты на куски. Но, опять же, произойдет это космически не скоро.