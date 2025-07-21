ДНК ледяного человека указала на исчезнувших предков без аналогов на Земле

Новое исследование древней ДНК знаменитого ледяного человека Эци принесло неожиданные результаты: его материнская линия не встречалась ни у одного известного древнего или современного человека. Это может указывать на вымершую и изолированную популяцию, к которой принадлежала его мать.

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Мумифицированное тело Эци случайно нашли туристы в Альпах в 1991 году. Ученые установили, что его убили около 5300 лет назад, а ледник естественным образом законсервировал тело.

Работа, о которой пишет Live Science, включала анализ ДНК жителей Альп эпохи меди - примерно 3368-3108 гг. до н. э. Она подтвердила, что ледяной человек был потомком анатолийских земледельцев - как и до 90% других обитателей региона того времени. Его отцовская линия оказалась типичной для региона, а вот материнская - абсолютно уникальной.

Это открытие ставит перед учёными важный вопрос: почему ни у кого из известных людей, ни древних, ни современных, не находили аналогичную митохондриальную ДНК? Наиболее вероятное объяснение - предки Эци по материнской линии принадлежали к вымершей группе людей, долгое время жившей в изоляции.

Интересно, что хотя генетически Эци выделяется, внешне он мало отличался от других жителей Альп той эпохи: темно-русые волосы, карие глаза. У него, как и у соседей, была непереносимость лактозы - обычное явление для европейцев того времени.

Эци до сих пор остаётся загадкой. Его убили при невыясненных обстоятельствах, возможно, он был чужаком. Теперь у учёных появился ещё один аргумент в пользу этой версии - он мог происходить из исчезнувшего народа, оставившего лишь едва уловимый след в генетической памяти человечества.