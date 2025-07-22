На российских маркетплейсах нашли взрывоопасные пауэрбанки Anker и Ugreen

Пожароопасные внешние аккумуляторы от популярных брендов Anker и Ugreen, которые были отозваны производителями по всему миру, по-прежнему доступны для покупки на российских маркетплейсах. Об этой потенциально опасной для потребителей ситуации сообщило издание iPhones.ru.

Причиной массового отзыва продукции стали дефектные литий-ионные батареи от одного поставщика — компании Apex Wuxi, которые склонны к перегреву и самовозгоранию. В результате компании Anker, Romoss, Ugreen, в которых использовались данные элементы питания, были вынуждены отозвать более 1,2 миллиона устройств по всему миру.

Кроме того, власти Китая официально запретили продажу и провоз этих устройств в транспорте. Аналогичные меры, вплоть до полного запрета на провоз пауэрбанков в самолетах, ввели и другие страны Азии после нескольких инцидентов с возгоранием на борту.

Несмотря на глобальный отзыв и официальные запреты, многие из этих устройств по-прежнему доступны российским потребителям. В частности, компания Anker отозвала не менее пяти моделей, включая Anker Power Bank (A1257, A1647), Anker MagGo Power Bank (A1652) и Anker Zolo Power Bank (A1681, A1689), публично подтвердив прекращение сотрудничества с проблемным поставщиком. При этом некоторые из этих моделей доступны на крупнейших торговых площадках рунета.