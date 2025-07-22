От европейских туров до мамонтов: история возрождения вымерших видов

От лабораторных шерстистых мышей, созданных для возрождения мамонтов, до заявлений о коммерчески доступных сумках из кожи тираннозавров, истории о т.н. поле «ресторативной биологии» звучат в масс-медиа все чаще. Однако в этом нет ничего нового: идеи о возможном возрождении вымерших видов животных начали ходить достаточно давно. Портал bigthink.com рассказал о том, как люди впервые начали думать об утраченных видах.

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До 1800-х научное сообщество попросту не верило, что целые виды живых организмов могут навсегда исчезнуть из Вселенной. Многие натуралисты, напротив, твердо верили в обратное — что исчезновение видов категорически невозможно. Они исходили из точки зрения, что все сущее было создано по какой-то причине и с некой целью, а значит, безвозвратное уничтожение чего-либо было бы иррациональным.

Так, когда в руки к английскому ученому Роберт Плоту попала первая кость динозавра, он ложно описал ее как бедренную кость гигантского человека. Коллеги Плота пришли к схожим выводам, ведь великое провидение должно было защитить живые организмы на Земле от вымирания. Но в начале XIX века стабильный поток огромных окаменелостей, которые находили по всему земному шару, показал, что в прошлом на планете обитали гигантские создания. Полноценный сдвиг в научной парадигме произошел благодаря работе французского палеонтолога Жоржа Кювье, который доказал, что ископаемые зубы мамонта принадлежали, на самом деле, не современным слонам. Тем самым Кювье вскрыл тот факт, что вымирание видов — реальный феномен.

Хотя к тому времени ученые свыклись с тем, что некоторые виды исчезли с Земли, они не принимали, что эти виды исчезли навсегда, безвозвратно. В начале 1800-х некоторые люди начали думать, что возрождение вымерших животных может произойти спонтанно. Например, в 1830 году шотландский натуралист Чарльз Лайель, уважаемый ученый и один из отцов современной геологии, на полном серьезе предполагал, что динозавры могут взять и вернуться сами по себе.

Позже, когда люди поняли, что вымершие виды все-таки не возродятся по волшебству, начали появляться первые мысли о намеренном, искусственном, возрождении. Равно как и осознание того, что в вымирании животных большую роль играют люди. Мир постепенно начал осознавать, сколько видов Земля потеряла. Для справки, хотя последняя птица додо погибла где-то в конце 1600-х, мы узнали о том, что этот вид вымер по вине людей, лишь в 1830-х.

Мало кто переживал о печальной судьбе додо, а вот о потере других видов действительно сокрушались. Например, о европейских турах — внушительных, агрессивных, диких предках домашнего крупнорогатого скота. Последний тур умер в Польше в 1627 году в результате избыточной охоты; они издавна были желанными трофеями восточноевропейской знати. Никто не вспоминал о них до открытия Кювье, но научное доказательство вымирания вызвало в некоторых людях угрызения совести. В 1835 году польский журнал Przyjaciel ludu даже опубликовал статью, где утверждалось, что, возможно, есть смысл возродить европейского тура искусственно.

Скорее всего, этот материал — первый в истории человечества призыв к возрождению вымершего вида. Есть теории, что текст был написал Феликсом Павлом Яроцким, зоологом и другом пианиста Фридерика Шопена. Другие источники утверждают, что статья была скорее первым призывом к селективному выведению животных, но это не совсем так. Хотя автор текста упоминает, что возрожденные животные должны быть выносливыми, призыв прозвучал задолго до того, как наука расшифровала генетическую подоплеку наследственности.

По мере того, как список видов, признанных вымершими, расширялся, чувство утраты росло вместе с ним. По следам теории эволюция Дарвина научное сообщество приняло тот факт, что ихтиозавра не получится найти где-то в Тихом океане: эволюция никогда не повторяется в естественных условиях. Поэтому люди начали думать о том, получится ли вернуть утраченные виды с помощью технологий.

Проблема была лишь в одном: до того, как наука поняла генетику, ученые могли лишь спекулировать о том, как можно провести биологическое возрождение. Например, в 1932 году венгерский научный писатель Дезидериус Папп представил утопическую технологию, которая позволила бы «строить» дома из клеток сохранившихся яиц динозавров. Прошло девять лет — и ученые впервые нашли хорошо сохранившиеся ископаемые яйца динозавров.

В те года, благодаря спасению трудов Грегора Менделя, наука активно расшифровывала генетические механизмы, стоящие за наследственностью. Тогда же произошла первая настоящая попытка возродить вымерший вид — а именно, работа Лутца Хека и его брата Ганса Хека. Они, вновь сфокусировавшись на европейском туре, утверждали, что могут возродить вымерший вид путем скрещивания быков и коров, проявлявших черты, схожие с их дикими предками. Правда, если Папп покинул Европу по приходу нацистов к власти, Лутц, будучи коренным немцем, решил работать с ними.

Несмотря на то, что немецкие зоопарки, где братья проводили свои эксперименты, подверглись бомбардировкам, они все равно сообщили миру о своем успехе после окончания войны. Ганс заявил, что он смог возродить туров и тарпанов — диких предков домашних лошадей. Но, конечно, по факту он не «возродил» ни тех, ни других: современные биологи считают результат работы братьев лишь породами лошадей и скота. С тех пор прогресс в области генетической инженерии и клонирования привел к куда более продвинутым, сложным попыткам, предпринятым в конце XX века.