От складного iPhone больше не ждут революции на рынке смартфонов

Первый складной iPhone от Apple, выход которого ожидается в 2026 году, по своему дизайну не будет кардинально отличаться от конкурентов, в частности, от Samsung Galaxy Z Fold. Вместо революционно нового подхода компания, по-видимому, сосредоточится на усовершенствовании уже существующих технологий. Об этом сообщает известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

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Основными улучшениями, которые представит Apple, станут менее заметная складка на основном дисплее и более прочный и долговечный шарнирный механизм. Кроме того, ожидается, что специальная версия операционной системы, предположительно iOS 27, будет оптимизирована для работы с новым экраном.

Выход на рынок складных устройств является для Apple стратегическим ответом на успехи конкурентов, таких как Samsung, Huawei и Honor, особенно на растущем китайском рынке. По прогнозам, стоимость складного iPhone составит около $2000.

Другие аналитики, включая Мин-Чи Куо и Джеффа Пу, пишет Business Standard, добавляют подробностей о характеристиках устройства. Ожидается, что оно получит 5,5-дюймовый внешний и 7,8-дюймовый внутренний дисплей. Толщина в сложенном виде составит около 9-9,5 мм, а в разложенном — всего 4,5-4,8 мм. Поставщиком OLED-панелей, по слухам, выступит Samsung Display.

В части фотовозможностей устройству приписывают систему из четырех камер: два 48-мегапиксельных сенсора на задней панели и две 24-мегапиксельные фронтальные камеры — по одной на каждом из дисплеев, встроенные в небольшие вырезы. Также Apple может отказаться от системы Face (признан в РФ иностранным агентом) ID в пользу сканера отпечатков пальцев Touch ID, интегрированного в боковую кнопку питания.