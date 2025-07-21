iPhone 17 Pro получит эксклюзивный цвет «жидкого стекла»

Флагманские модели iPhone 17 Pro могут получить новый уникальный цвет, вдохновленный дизайном операционной системы iOS 26 — «жидкое стекло». Об этом, как пишет MacRumors, сообщил авторитетный инсайдер Instant Digital в китайской соцсети Weibo.

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По словам источника, речь идет об особом варианте белого цвета, который будет менять свой оттенок в зависимости от освещения и угла обзора. Предполагается, что такое покрытие придаст корпусу переливающийся эффект, создавая визуальную связь с «жидким стеклом» в интерфейсе iOS 26.

Помимо этого, для iPhone 17 Pro также ожидаются такие цвета, как медно-оранжевый, черный, серый и темно-синий. Новые цветовые решения могут быть связаны с изменением материалов корпуса: по слухам, Apple будет использовать комбинацию стекла и алюминия.

Источник утечки, Instant Digital, ранее уже публиковал достоверную информацию о продуктах Apple, однако его послужной список не является безупречным.