Приложения для знакомств хотят предустанавливать на смартфоны в России

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выступил за предустановку приложений для знакомств на смартфоны в России, передает «Абзац».

Собеседник Telegram-канала счел данное предложение крайне полезным. Вместе с тем, по его словам, данное приложение необходимо синхронизировать с «Госуслугами». Как уточнил Свинцов, это позволит избежать появления липовых анкет.

По словам депутата, в России насчитывается большое число одиноких людей, которые боятся знакомиться по причине того, что их обманут.

«Некоторые просто за деньги свои услуги оказывают. Все это как раз идет через непроверенные сервисы знакомств, социальные сети. Если это был бы верифицированный сервис знакомств для создания семьи, это крайне полезная инициатива», – отметил Свинцов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили за введение запрета на публикацию в приложениях для знакомств измененных в фоторедакторах снимков. По словам парламентариев, давно пора урегулировать ситуацию на площадках для свиданий, чтобы россияне стали больше им доверять. Депутаты считают целесообразным запретить любую цифровую обработку фотографий и оставить только реальные снимки мужчин и женщин.