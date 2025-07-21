Обнаружен коралл, более 20 лет считавшийся вымершим

Международная группа ученых заново открыла коралл, который считался вымершим более 20 лет. Речь идет о виде Rhizopsammia wellingtoni – эндемике Галапагосских островов. В последний раз его видели в 2000 году.

Вид R. wellingtoni описали в 1982 году. Но вскоре после этого произошло самое мощное явление Эль-Ниньо в ХХ веке, которое привело к значительному повышению температур. В ходе следующей экспедиции ученые уже не обнаружили коралл там, где он произрастал раньше.

В 1990-х годах фиксировались только единичные наблюдения коралла, а с 2000 года не удавалось найти ни одного. В 2007 году МСОП (Международный союз охраны природы) включил этот вид в категорию предположительно вымерших.

Но в 2025 году ученые, разыскивая новый вид голожаберного моллюска, спустились на большую глубину у побережья Галапагосских островов и неожиданно обнаружили там мотню колоний R. wellingtoni. Впоследствии они нашли еще три локации, заселенные кораллами.

Ученые пришли к выводу, что вид уязвим к потеплению поверхности моря. После Эль-Ниньо они выживали в более глубоких и прохладных водах. У этого коралла нет фотосинтезирующих водорослей, поэтому он способен существовать при нехватке солнечного света. В 2020 – 2023 годах океан вокруг архипелага стал прохладнее благодаря явлению Ла-Нинья, и кораллы смогли вернуться на мелководные участки, сообщает Marine Biology.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии заметили самый маленький вид птицы киви. Ее не видели в дикой природе в течение 50 лет. Ученые намерены оценить размер популяции и предпринять меры по ее защите.