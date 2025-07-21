«Ложная голова»: ученые совершили неожиданное открытие

У многих бабочек есть вторая «голова», которая помогает им защищаться от хищников. Тропические ящерицы, питающиеся бабочками, часто путают их «ложные головы» с настоящими, сообщает sciencealert.com со ссылкой на флагманский биологический научный журнал Королевского общества Proceedings of the Royal Society B.

Энтомологи из Индийского института научного образования в Тируванантапураме (также известен как Тривандрам) выяснили, что «ложные головы» у бабочек семейства голубянок развились благодаря сложной взаимосвязи генов. Эти головы включают усики, пятна, яркую окраску и контуры, которые вместе защищают бабочек от хищников.

Исследование показало, что эти признаки развивались взаимосвязано, что делает их защиту от хищников более эффективной. Работа ученых, основанная на анализе изображений и генеалогических данных 928 видов, подтвердила, что ложные признаки развивались в ответ на давление отбора.

«Таким образом, наше исследование подтверждает с точки зрения макроэволюции идею о том, что ложная голова развилась как адаптивное сочетание признаков, защищающих от хищников», — отмечают ученые.

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