Где находится самая низкая точка на Земле?

Высочайшей точкой на поверхности Земли является пик горы Эверест, находящийся на высоте более 8 800 метров над уровнем моря. Но что насчет самой низкой точки? Портал livescience.com рассказал о двух претендентах на этот титул.

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Самой низкой точкой планеты на суше являются берега Мертвого моря на Ближнем востоке. Они лежат на 430 метров ниже уровня моря, но при этом не являются самой глубокой точкой на Земле — если брать в расчет моря и океаны, то рекордсменом является «Бездна Челленджера» в Марианской впадине. Она достигает глубины 10 935 метров.

Точная глубина поверхности Мертвого моря может варьироваться ото дня ко дню. По данным NASA, в жаркий, сухой летний день уровень воды может просесть на 2-3 сантиметра из-за испарения влаги. Для справки, длина Мертвого моря (по факту — большого соленого озера) составляет 76 км, а ширина — 18 км. «Мертвым морем» его назвали монахи, которые заметили, что в соленой воде совсем не было живых существ.

Мертвое море пролегает вдоль разлома протяженностью 1 000 км, который простирается от Красного моря до Таврских гор в Турции. Разлом, начавший формироваться почти 20 млн лет назад, фактически очерчивает границу между Африканской тектонической плитой и Арабской.

Примечательно, что разлом Мертвого моря принадлежит к категории трансформных разломов — обе его стороны движутся на север, но восточная сторона чуть быстрее, примерно на 5 мм в год. Для сравнения, знаменитый разлом Сан-Андреас движется в 10 раз быстрее.

Ранее ученые предполагали, что Мертвое море зародилось из-за зигзага в разломе. Если бы он был идеально прямым, то одна его сторона могла бы сравнительно гладко подойти к другому, но из-за зигзага одна сторона «проехала» мимо другой — и появилась прореха. У таких впадин бывают достаточно высокие стены, что частично объясняет, почему Мертвое море находится на такой низкой глубине.

Проблема в том, что стандартная модель формирования подобных водоемов противоречит реальности: обычно они сначала растут в длину, и уже потом в глубину. А у Мертвого моря все наоборот — его ширина значительно выше глубины. Осадочные отложения на дне южной части Мертвого моря формируют слой толщиной почти 15 км при ширине водоема всего в 10 км.