WhatsApp лишится ПК-приложения

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о важных изменениях в ПК-клиенте программы. Создатели полностью откажутся от отдельного приложения на компьютерах в пользу веб-версии, доступной лишь в браузере.

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С чем связан будущий отказ от более продвинутого приложения на Windows, неизвестно. Впервые его выпустили на ПК в 2022 году, и с тех пор оно крайне редко получало какие-либо обновления. В ближайшее время команда будет поддерживать только веб-версию WhatsApp, в которую уже добавили недавние мобильные апдейты: каналы, статус и сообщества.

В издании Windows Latest предполагают, что возвращение к браузерной версии связано с единым кодом, которого придерживаются разработчики. Это значит, что авторам не придётся создавать разные версии одного и того же WhatsApp и поддерживать их разными командами.