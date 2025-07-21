Экран базового iPhone 17 получит особенность iPhone 16 Pro

Вся линейка смартфонов iPhone 17, как ожидается, получит два ключевых обновления дисплея, одно из которых ранее было доступно только в старших моделях. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

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Главным изменением станет переход на сверхтонкие рамки по всему периметру экрана. Эта особенность, которая на данный момент является эксклюзивом флагманских iPhone 16 Pro и Pro Max, будет применена ко всем моделям семнадцатой серии. Таким образом, стандартный iPhone 17 и новая модель iPhone 17 Air унаследуют премиальный дизайн старших версий.

Кроме того, инсайдер сообщает о появлении «нового пользовательского интерфейса Dynamic Island». Пока неясно, идет ли речь о программных изменениях в iOS 26 или об уменьшении физического выреза в экране. Слухи о последнем нововведении противоречивы: некоторые источники предполагают его дебют в этом году, другие — только в моделях iPhone 18.

Источник утечки — аккаунт Digital Chat Station, который в прошлом неоднократно публиковал достоверную информацию о продуктах Apple. Тем не менее, вся информация на данный момент носит неофициальный характер.

Официальная презентация линейки iPhone 17 ожидается в сентябре. Именно тогда станут известны все подробности о дизайне и технических характеристиках новых устройств.