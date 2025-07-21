Создано растворимое электронное устройство для хранения данных

Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST) представили электронное устройство, способное полностью растворяться в воде. Эта разработка призвана решить проблему электронного мусора – скоплений отработавших свое и выброшенных гаджетов.

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Команда разработала полимерный материал, который способен хранить данные и при этом полностью разрушается за несколько дней пребывания в воде. Материал является биосовместимым и достаточно стабильным для имплантации в организм человека. Начало его распада можно контролировать, регулируя толщину и состав защитного слоя.

Ученые создали новую молекулярную структуру PCL-TEMPO. Она сочетает в себе органические молекулы и биоразлагаемый полимер поликапролактон. Это конструкция способна как накапливать электрический сигнал, так и осуществлять естественное разложение.

Запоминающее устройство из этого материала успешно выдержала около миллиона циклов включения – выключения. Оно надежно сохраняло данные на протяжении 10 тысяч секунд. Также оно не продемонстрировало признаков износа после более чем 250 циклов записи-стирания и более чем 3000 сгибаний.

Устройство можно применять в имплантируемых медицинских устройствах, одноразовых устройствах медицинского мониторинга, экологически чистых устройствах хранения данных. Важно, что оно способно полностью раствориться в организме без необходимости хирургического удаления, сообщает Angewandte Chemie International Edition.

Ранее стало известно, что в ЦЕРНе создали первый контейнер для перевозки антивещества. Он позволит выносить вещество за пределы лаборатории для экспериментов. Ученые уже совершили тренировочный заезд протяженностью около 4 километров.