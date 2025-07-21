Новые правила YouTube ударят по доходам российских блогеров

Российские блогеры вновь столкнутся со снижением дохода от монетизации из-за новых правил YouTube, одним из вариантов выхода из ситуации может стать размещение рекламных материалов непосредственно в видеоконтенте. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Гринь.

Ранее портал "Код Дурова" сообщил, что YouTube обновил алгоритмы системы таргетинга рекламы в России. Теперь они работают, основываясь на языке профиля пользователя, а не его местоположении. Теперь даже если пользователь находится за пределами своей страны или использует VPN-сервисы, то он не будет видеть рекламу, ориентированную на локальные рынки.

"Прямой монетизации через YouTube (AdSense) официально нет для российских авторов с 2022 года - выплаты на российские счета были приостановлены. Однако часть российских блогеров продолжала получать доход, например, на зарубежные юрлица или счета, а также за счёт просмотров их контента зарубежной аудиторией. Сейчас IP-адрес, по словам разработчиков, не будет оказывать влияния на настройки рекламы, поэтому российские пользователи, вероятно, не будут видеть рекламу. Следовательно, российские блоггеры вновь столкнутся со снижением дохода от монетизации", - сказала эксперт.

Гринь пояснила, что ранее таргет настраивался на основании местонахождения пользователя, который просматривает видео, а местонахождение, в свою очередь, определялось на основании IP-адреса.

"Например, реклама должна показываться пользователям из Франции, а значит потенциально ее могли увидеть все, кто смотрит видео под французскими IP-адресами. Пользователи из России, которые используют VPN, фактически "подменяют" с его помощью свой реальный российский IP-адрес на другой, иностранный. Из-за этого они могли просматривать рекламу, которая не направлена на них как на целевую аудиторию, потенциальных потребителей", - объяснила она. "Ранее при просмотре видео с российских каналов через VPN YouTube "думал", что это просмотр из другой страны, и показывал рекламу, предназначенную для зарубежных рынков - это приносило определённый доход авторам. С обновлением алгоритмов YouTube ситуация изменилась: теперь для таргетирования рекламы ключевым становится язык интерфейса и регион в аккаунте, а не IP-адрес пользователя. Поэтому даже если пользователь в России изменит свой IP через VPN, но у него указан русский язык или регион "Россия" - реклама для зарубежных рынков ему показываться не будет. В результате, российские авторы лишаются этой части аудитории, которая, хоть косвенно, но приносила доход благодаря обходу ограничений", - пояснила эксперт.

По ее словам, несмотря на введенные ранее ограничения YouTube по выплатам, снижение дохода связано именно с тем, что сокращается количество эффективно монетизируемых просмотров, и это дополнительный удар по остаточным возможностям монетизации российских блогеров через платформу.

Косвенный обход

Отвечая на вопрос, можно ли обойти новые алгоритмы системы, эксперт отметила, что прямого способа, скорее всего, нет, но есть косвенные варианты, которые могут использовать российские блогеры для поддержания монетизации.

"Например, стимулирование аудитории к изменению региона или языка может привести к потере части подписчиков. Важно учитывать, что такие действия не являются добросовестными, потому что негативные последствия будут ощущаться рекламодателями, которые несут расходы на демонстрацию рекламных материалов аудитории, не соответствующей целевым характеристикам", - подчеркнула Гринь.

Еще один способ - это фокусировка на зарубежной аудитории, если контент носит "универсальный" характер.

"Например, блогеры используют дубляж или субтитры на английском языке", - пояснила эксперт.

Кроме того, одним из вариантов выхода из ситуации также может стать рассмотрение альтернативных методов монетизации, таких как спонсорские интеграции и размещение рекламных материалов непосредственно в видеоконтенте.