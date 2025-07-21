Рассекречены стоимость и дата выхода Google Pixel Watch 4

Умные часы Google Pixel Watch 4 будут представлены 20 августа вместе с новыми смартфонами Pixel 10. Благодаря утечке стали известны их цены и дата начала продаж, пишут СМИ.

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Модель 41 мм с Wi-Fi будет стоить €399, а с поддержкой LTE — €499. Версия побольше, 45 мм, обойдётся в €449 (Wi-Fi) и €549 (Wi-Fi + LTE). Это те же цены, что были у Pixel Watch 3 в Европе — подорожания не ожидается.

По данным источника, предзаказы начнутся сразу после презентации, а в продаже часы появятся 28 августа.

Цветовые варианты: чёрный (Obsidian), жёлтый (Lemon), светло-серый (Moonstone), синий (Iris) и белый (Porcelain).

Ранее сообщалось, что в Pixel Watch 4 будет использоваться тот же процессор, что и в предыдущей модели. О других технических новшествах пока ничего не известно.