Аномальная погода стала причиной роста цен на продукты

Экстремальные погодные явления влекут за собой повсеместное краткосрочное удорожание продуктов питания. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Барселонского суперкомпьютерного центра.

В частности, стоимость оливкового масла в европейских странах увеличилась на 50% из-за засухи, которая наблюдалась в Испании в 2022 и 2023 годах. В Индии цены на лук подскочили на 89% из-за аномальной жары. В Японии после жаркого лета стоимость риса выросла на 48%. В Китае цены на овощи увеличились на 30%. В Калифорнии после засухи в Аризоне в 2022 году стоимость овощей возросла на 80%.

По словам ведущего автора исследования Максимилиана Коца, многие из описанных погодных явлений не имеют аналогов в истории и не соответствуют климатическим нормам. По его мнению, эта тенденция будет только усиливаться с увеличением выбросов парниковых газов, что сделает продовольственные системы более уязвимыми.

Мониторинг показал, что внезапное увеличение стоимости товаров и услуг нередко имеет глобальные последствия, как это произошло с ростом цен на шоколад в Великобритании из-за засухи в Гане и Кот-д’Ивуаре. По мнению Раджа Пателя, профессора из Техасского университета, ситуацию усугубляют рыночные спекуляции и политические решения, подобные запрету на экспорт пшеницы из России в 2010 году, когда жаркая погода привела к лесным пожарам в стране.

Государства, которые сильно зависят от импорта, особенно чувствительны к таким изменениям, как показывают результаты исследования. Авторы работы ставят под вопрос эффективность мер по сдерживанию инфляции, которые применяют центральные банки стран. Это связано с тем, что климатические потрясения продолжают оказывать влияние на продовольственные рынки, что подтверждается ростом инфляции в Великобритании до 3,6% в июне.