В зимнем климате Шпицбергена зафиксировали резкие перемены

Климатологи из Европы обнаружили, что заметная часть снежного и ледового покрова архипелага Шпицберген исчезла, а его зимний климат радикально изменился в результате серии дождей, вызванной в феврале этого года рекордным потеплением, в рамках которого средние температуры зимнего воздуха были на 12 градусов Цельсия выше нормы.

Об этом сообщила пресс-служба британского Лондонского университета Королевы Марии (QMUL).

"Во время нашей последней экспедиции на Шпицберген мы планировали изучить недавно выпавший снег. Но за две недели наблюдений нам удалось получить подобные пробы лишь один раз, так как все остальные дни осадки падали в виде дождя. Это привело к неожиданному таянию почти всех местных отложений снега и льда, что не только помешало нам получить их пробы, но и поставило под сомнение безопасность подобных зимних экспедиций", - отметила научный сотрудник QMUL Лаура Монкайо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, проведенные наблюдения в рамках этой экспедиции указывают на то, что климатический режим на территории архипелага пережил резкие перемены в последние несколько лет. Они связаны с тем, что средние зимние температуры в некоторые периоды времени начали на длительное время превышать отметку в ноль градусов Цельсия.

"Переход средних температур через отметку в ноль градусов является не просто индикатором некой температурной аномалии, подобное событие является знаком фундаментальных перемен в динамике зимнего климата Арктики. Эпизодические оттепели оказывают серьезное и длительное влияние на природу, в том числе на процесс формирования льда, активность микробов, круговорот нутриентов и состояние вечной мерзлоты", - пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Как отмечают исследователи, ярким и наглядным примером подобных перемен является то, что они зафиксировали формирование гигантских озер из талой воды в окрестностях Ню-Олесунна, самого северного постоянного поселения на территории Земли. Благодаря постоянно высоким температурам воздуха, на поверхности этих озер и в других регионах тундры, освобожденных от льда и снега, начинали бурно цвести водоросли, а в открытых почвах начинали прорастать растения и "пробуждаться" почвенные микробы.

По словам климатологов, проведенный ими анализ образцов сохранившихся льдов показывает, что эта февральская "оттепель" является не однократной аномалией, а вполне закономерным последствием перемен зимнего климата Шпицбергена. Как считают исследователи, это говорит о том, что человечество сильно недооценивает масштабы и скорость глобального потепления заполярья.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на Шпицбергене, где постоянно проживают около 2,6 тыс. человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ.