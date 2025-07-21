Искусственный интеллект выявил скрытые землетрясения в Йеллоустоне

Ученые из Промышленного университета Сантандера в Колумбии и Геологической службы США проанализировали данные о землетрясениях в Йеллоустонской кальдере – одном из самых сейсмически активных вулканических очагов на планете. Для этого использовали искусственный интеллект.

Система изучила данные за последние 15 лет. Она определила, что за это время произошло в 10 раз больше сейсмических событий, чем зарегистрировали ученые.

Согласно выводам искусственного интеллекта, в 2008 – 2022 годах в Йеллоустонской кальдере произошло 86 276 землетрясений. Для этого региона оказались характерны так называемые рои землетрясений – группы небольших взаимосвязанных подземных толчков, которые возникают на относительно небольшой территории за короткий период времени.

Изучая Йеллоустон, ученые рассчитывают лучше понять характер землетрясений в других местах. Цель исследования – разработать более точные методы прогноза подземных толчков.

До появления искусственного интеллекта подсчет землетрясений велся вручную. Это требовало большого количества времени и затрат. Кроме того, этот метод не обладает большой точностью. Машинное обучение позволяет выявить сотни «скрытых» землетрясений, которые ранее не удавалось зафиксировать, сообщает Science Advances.

Ранее стало известно, что в старейшей термальной зоне Йеллоустона появился новый провал. Он заполнился горячей водой белого цвета. Ученые пришли к выводу, что он стал следствием геотермального взрыва.