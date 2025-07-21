Первая в истории ракета для запуска с Марса прошла испытания на Земле

Компания Northrop Grumman успешно провела ключевые испытания двигателя для исторической миссии — первого в мире запуска ракеты с поверхности другой планеты. Речь идет о двухступенчатой ракете Mars Ascent Vehicle (MAV), которая станет центральным элементом амбициозного проекта по доставке образцов марсианского грунта на Землю, пишет New Atlas.

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Миссия Mars Sample Return, разрабатываемая NASA совместно с Европейским космическим агентством, представляет собой сложнейший космический проект нашего времени. Уже сейчас марсоход Perseverance собирает и упаковывает образцы марсианских пород в специальные контейнеры. После к нему присоединится посадочный модуль с компактным ровером, который соберет эти пробы и загрузит их в ракету MAV.

Недавние испытания в штате Мэриленд (США) подтвердили готовность двигателя второй ступени к космическим условиям. Особенность конструкции — использование проверенного твердого топлива и уникальная система стабилизации вращением.

Во время тестов двигатель раскручивали до высоких скоростей, имитируя условия запуска в разреженной марсианской атмосфере, где нет привычных стартовых комплексов.

Точную природу и характеристики топлива не разглашают, но, скорее всего, это композитное топливо на основе перхлората аммония с порошкообразным алюминиевым топливом, смешанным с каучукоподобным полимером.

«Мы уже бывали на Марсе, используя подобные материалы и топливо. Они доказали свою надежность и хорошо подходят для экстремальных условий космоса», — отметил Джефф Бемис, руководитель программы Mars Ascent Propulsion System (MAPS) в Northrop Grumman.

Трехметровая ракета MAV должна будет за 10 минут разогнать 450-килограммовый механизм до скорости 4 км/с и вывести его на орбиту Марса. Там контейнер с образцами перехватит орбитальный аппарат, который доставит бесценный груз на Землю.

Этот проект откроет новую эру в исследовании космоса — человечество впервые осуществит управляемый запуск с другой планеты и получит нетронутые образцы марсианского грунта для детального изучения в земных лабораториях. Сейчас ракета проходит заключительные испытания перед отправкой в космос.