На Мадагаскаре найдены таинственные постройки X века

В юго-западной части Мадагаскара, в регионе Игоромбе, археологи из Университета Берна под руководством Гвидо Шрёерса сделали неожиданное открытие, которое может изменить представления о ранней истории острова. В районе Теники они обнаружили необычные каменные сооружения — террасы, высеченные в скале ниши, искусственные бассейны и стены, а также следы каменоломни. Общая площадь археологического комплекса составляет более 8 км². Радиоуглеродный анализ древесного угля показал, что эти постройки были созданы между X и XII веками нашей эры (примерно 891–1155 гг.). Исследование опубликовано в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.

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Особую интригу вызывает архитектурное сходство некоторых элементов комплекса с зороастрийскими погребальными сооружениями в Иране, в частности с так называемыми «башнями молчания» (dakhma). Это сооружения, в которых тела умерших оставлялись на открытом воздухе, чтобы быть поглощенными природой — в первую очередь, птицами. Кости позже переносились в особые каменные хранилища — остоданы. В нишах на Теники также есть характерные углубления, в том числе для возможных дверей, а некоторые помещения напоминают иранские склепы. Все это позволяет предположить, что в глубине Мадагаскара могли существовать религиозные практики, схожие с зороастрийскими, а возможно, и прямое влияние иранской культуры.

Дополнительные свидетельства международных связей древнего Теники — это фрагменты китайской и южноазиатской керамики XI–XIV веков. Это указывает на участие поселения во взаимодействии между Восточной Африкой, Персидским заливом, Индией и Юго-Восточной Азией через индийскоокеанские торговые пути. Особенно примечательно, что Теники расположен более чем в 200 километрах от побережья — это подчеркивает размах внутренних коммуникаций и степень вовлеченности Мадагаскара в трансокеанские обмены.

До сих пор общепринятая историческая модель предполагала, что заселение Мадагаскара происходило преимущественно за счет миграций с материковой Африки и Юго-Восточной Азии. Но архитектура Теники может указывать на присутствие в раннем средневековье общин или индивидуумов с иранскими религиозными корнями.

Один из авторов исследования отмечает:

«Мы временно считаем, что архитектура на Теники — часть древнего некрополя, созданного переселенцами с зороастрийскими корнями».

На сегодняшний день в районе Теники не найдено человеческих останков. Исследователи предполагают, что их могли уничтожить погодные условия или местные обряды. Также остается неясным, почему поселение было заброшено. Среди гипотез — изменение климата, истощение ресурсов или социокультурные трансформации.

Если гипотеза о зороастрийском влиянии подтвердится, это может коренным образом изменить понимание ранних культурных связей в западной части Индийского океана.