Зафиксировано аномально быстрое отступление ледника на острове Вильчека

Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) зафиксировала аномально быстрое отступление ледника на острове Вильчека Земли Франца-Иосифа, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" ведущий инженер Арктического и Антарктического НИИ, геолог Никита Демидов.

"Экспедиция АПУ - 2025 в ходе высадки на остров Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа зафиксировала аномально быстрое отступление ледника. Сравнив современное положение ледника с данными космоснимков, исследователи пришли к выводу о том, что менее чем за 20 лет ледниковый купол острова разделился на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров", - сказал Демидов.

На вышедшей из-под ледника морской террасе в большом количестве обнаружены кости китов. Некоторые скелеты, которые вытаивают из мерзлоты на периферии ледника, характеризуются хорошей сохранностью.

"Палеонтологическая находка свидетельствует об эпизоде крайне быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшего в последние несколько тысяч лет", - добавил ученый.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.