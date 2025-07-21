«Яндекс» начал выпускать холодильники Tuvio

"Яндекс Фабрика" (производственное направление "Яндекса") начала выпускать холодильники Tuvio, сообщили ТАСС в компании.

У "Яндекса" два размера доступных холодильников - 185 см в высоту с объемом 310 л и 195 см с объемом 335 л. Объем морозильной камеры - 95 л. Есть техника в белом цвете, а также в "нержавеющей стали" и "темной нержавеющей стали". Цены начинаются от 39 990 рублей.

Под брендом Tuvio уже выпускаются телевизоры, а также пылесосы, кондиционеры, стиральные машины и другая бытовая техника. С 2024 года "Фабрика" успела запустить бренд одежды Muted, планшеты Lunnen Ground (Lunnen - бренд техники "Яндекса") и портативные Bluetooth-колонки Commo.