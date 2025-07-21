В кабмине призвали более активно внедрять ИИ в России

России нужно перейти от разговоров к более активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях.

Об этом сообщил журналистам во время поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях", - сказал он, добавив, что ИИ - важный инструмент для экономики.

Он добавил, что задача правительства РФ в том, чтобы масштабировать разработки регионов в сфере искусственного интеллекта на всю страну.