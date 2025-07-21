Huawei обогнала Apple по продажам смарт-часов и фитнес-браслетов в России

За первые полгода 2025 года китайская Huawei обогнала Apple по количеству проданных смарт-часов и фитнес-браслетов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо». По количеству выручки компании пока что занимают равные позиции – у обеих из них по 25% российского рынка в денежном выражении.

Huawei обогнала Apple, но в натуральном выражении уступила Unbranded устройствам (продукция без бренда — FM), уточняют в «М.Видео-Эльдорадо». Всего за первые шесть месяцев текущего года Huawei удалось продать 3,4 млн устройств на сумму 23,5 млрд рублей.

В МТС, в свою очередь, обратили внимание на то, что сам рынок смарт-часов и фитнес-браслетов в натуральном выражении сократился на 9% по сравнению с показателями 2024 года, в денежном — на 4%, но выросла средняя цена устройств — примерно на 6% до 7,1 тысяч рублей.

По данным телеком-компании, Huawei по количеству реализованной продукции уступил не только устройствам без бренда, но и Xiaomi.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» обращает внимание, что сегодня в России недоступны часть функций Apple, в связи с чем продажи американских устройств уступили более доступным брендам. Huawei, напротив, предлагает покупателям разнообразие: от бюджетных вариантов за 4 тысячи рублей до флагманских гаджетов стоимостью 50 тысяч рублей.

Еще один собеседник «Коммерсантъ» на рынке электроники заметил, что Apple после ухода с российского рынка прекратила проведение рекламных компаний, в то время как китайский бренд, наоборот, нарастил их количество.

«В связи с этим можно сказать, что при текущей ситуации российские потребители предпочтут перейти на Android-устройства», — считает он.

В «Марвел-Дистрибуции» согласны с этим тезисом и сообщают, что у Apple останется лояльная бренду аудитория, но за счет более активного завоевание российского рынка со стороны Huawei последний обгонит американца по количеству продаж как в денежном выражении, так и по количеству реализованных устройств. Уже к концу текущего года отрыв прогнозируется на уровне 1-2%.