Складной iPhone получит рекордную батарею на 5500 мАч — больше, чем у iPhone 17 Pro Max

Ferra.ru

По свежей информации из Китая, первый складной iPhone получит аккумулятор ёмкостью от 5000 до 5500 мАч, что станет рекордным показателем для смартфонов Apple.

Складной iPhone получит рекордную батарею
© Ferra.ru

Даже у будущего iPhone 17 Pro Max, который ожидается осенью, батарея будет существенно меньше.

Причиной столь внушительной батареи аналитики называют двойной экран устройства: основной гибкий дисплей внутри и вспомогательный внешний. Они значительно увеличат энергопотребление, поэтому Apple пришлось перейти на более крупную батарею.

Предполагается, что Apple использует кремний-углеродные элементы питания, чтобы сохранить относительно небольшую толщину корпуса при увеличении ёмкости аккумулятора.

По данным китайских инсайдеров, цена складного iPhone стартует с 15 000 юаней (около $2090). Модель получит новейший чип A20 Pro, произведённый по 2-нм техпроцессу TSMC.

Ожидается, что Apple применит ряд технологий для минимизации складки на дисплее, включая лазерную обработку и металлические пластины внутри корпуса. Выход новинки прогнозируется во II половине 2026 года.