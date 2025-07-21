Складной iPhone получит рекордную батарею

По свежей информации из Китая, первый складной iPhone получит аккумулятор ёмкостью от 5000 до 5500 мАч, что станет рекордным показателем для смартфонов Apple.

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Даже у будущего iPhone 17 Pro Max, который ожидается осенью, батарея будет существенно меньше.

Причиной столь внушительной батареи аналитики называют двойной экран устройства: основной гибкий дисплей внутри и вспомогательный внешний. Они значительно увеличат энергопотребление, поэтому Apple пришлось перейти на более крупную батарею.

Предполагается, что Apple использует кремний-углеродные элементы питания, чтобы сохранить относительно небольшую толщину корпуса при увеличении ёмкости аккумулятора.

По данным китайских инсайдеров, цена складного iPhone стартует с 15 000 юаней (около $2090). Модель получит новейший чип A20 Pro, произведённый по 2-нм техпроцессу TSMC.

Ожидается, что Apple применит ряд технологий для минимизации складки на дисплее, включая лазерную обработку и металлические пластины внутри корпуса. Выход новинки прогнозируется во II половине 2026 года.