ИИ OpenAI «получил» золотую медаль на Международной олимпиаде по математике

OpenAI разработала экспериментальную ИИ-модель, которая достигла уровня «золотой медали» на Международной математической олимпиаде (IMO). Об этом сообщил исследователь Александр Вэй, работающий в OpenAI над обучением ИИ рассуждать.

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Модель смогла решить 5 из 6 сложных задач и набрала 35 из 42 возможных баллов. Для сравнения, в этом году только около 10% из 630 участников получили золотую медаль.

Задачи на олимпиаде кажутся простыми, но требуют «креативности и нестандартного мышления». Обычно ИИ хорошо справляется с повторяющимися задачами и большими объёмами данных, но с творческими или логическими задачами у него возникают трудности. Модель смогла решать задачи почти как человек, с чёткими и логичными математическими рассуждениями.

Однако OpenAI не планирует выпускать такую модель в ближайшее время. Даже следующая версия GPT — вероятно, GPT-5 — не получит эти возможности.