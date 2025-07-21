Обнаружен клад времен Тридцатилетней войны

Во время раскопок в Бранденбурге археологи откопали медный котел с лежащими внутри серебряными монетами. Находку датировали XVII веком. Ученые пришли к выводу, что сокровище спрятали в 1634 году, во время Тридцатилетней войны.

Раскопки организовали перед строительством художественной галереи. Археологи обследовали участок, где находился жилой дом. Известно, что в XVII веке он был заброшен и впоследствии снесен.

Первой найденной монетой оказался «диккен» из Цуга (Швейцария), отчеканенный в 1610 году. На ней был изображен святой Освальд. Также были обнаружены половина голландского рейхсталера 1618 года (года начала Тридцатилетней войны) и монета из Гамбурга 1634 года, на которой было выгравировано имя императора Священной Римской империи и короля Богемии Фердинанда II.

Также во время раскопок были найдены свидетельства ремесленной деятельности: листы цветного металла, кусочки шлака. Ученые предположили, что некогда там жил слесарь или изготовитель ремней. В еще более древних слоях сохранились следы поселений, возникших после ледникового периода, сообщает Arkeonews.

Ранее стало известно, что в Чехии нашли остатки кельтского поселения. Его возраст оценили в 2 тысячи лет. Площадь поселения составляла около 25 га. На территории поселения нашли большое количество артефактов.