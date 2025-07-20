Боярский: мессенджер MAX уже повторяет все базовые функции WhatsApp

Мессенджер MAX повторяет все базовые функции WhatsApp*, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. В этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива», — сказал Боярский в видео в своём Telegram-канале.

Ранее канал RT появился в мессенджере MAX.

По состоянию на 9 июля число зарегистрированных пользователей мессенджера MAX превысило 2 млн.

В Госдуме высказались о датах блокировки WhatsApp и поводах для нее

Также сообщалось, что мессенджер MAX стал самым скачиваемым среди cоцсетей в российском сегменте магазина App Store.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.