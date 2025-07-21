Найдены сумки для переноски младенцев эпохи неолита в Германии

Археологические раскопки в районе деревни Краушвиц в земле Саксония-Анхальт привели к открытию, позволяющему глубже понять жизнь в неолите. Были обнаружены украшенные сумки, которые могли служить переносками для младенцев и были захоронены вместе с женщинами культуры шнуровой керамики около 4500 лет назад.

Эти находки сделаны перед началом строительства линии электропередачи SuedOstLink и предоставляют новые данные о материнстве среди элиты, погребальных практиках и социальных структурах в неолитической Европе. Раскопки проводятся Государственным управлением по охране культурного наследия и археологии земли Саксония-Анхальт (LDA) совместно с оператором системы передачи данных 50Hertz.

Среди находок выделяются три захоронения эпохи шнуровой керамики с богато украшенными сумками из органических материалов. Сумки были украшены сотнями проколотых собачьих зубов, которые когда-то были пришиты к ним. Исследователи предполагают, что этих собак специально разводили и приносили в жертву в юном возрасте для получения роскошного украшения.

По данным LDA, изысканные мешочки были найдены примерно в 20% проанализированных женских захоронений. Это подтверждает гипотезу о том, что мешочки были личными вещами, предназначенными для элиты.