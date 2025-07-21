Ученые выяснили, как магнитные бури повлияли на поведение древних людей

Необычные изменения в магнитном поле Земли 41 000 лет назад могли повлиять на поведение и здоровье древних людей. К такому выводу пришла группа ученых, объединившая археологов и геофизиков. Их исследование опубликовали в журнале Science Advances.

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Примерно 41 000 лет назад произошло событие, известное как Лашампская экскурсия — кратковременное, но мощное изменение магнитного поля планеты. Оно названо в честь вулканических полей во Франции, где его впервые обнаружили.

В этот период магнитные полюса не просто поменялись местами, как это бывает раз в сотни тысяч лет, а начали хаотично перемещаться. При этом сила магнитного поля упала более чем на 90% по сравнению с современным уровнем.

Обычно Земля ведет себя как огромный магнит, создавая защитный барьер — магнитосферу. Она отражает солнечный ветер и ультрафиолетовое излучение, не давая им достичь поверхности. Но во время Лашампской экскурсии магнитосфера почти исчезла, оставив планету практически без защиты.

Ученые предполагают, что небо в те времена выглядело необычно и даже пугающе. Полярные сияния могли наблюдаться не только у полюсов, но и вблизи экватора. Кроме того, уровень вредного излучения резко вырос, что могло привести к солнечным ожогам, повреждению глаз и другим проблемам со здоровьем.

Археологи отмечают, что в этот период участились случаи использования охры — минерального пигмента, который, возможно, служил древним аналогом солнцезащитного крема. Также люди могли чаще укрываться в пещерах, изготавливать более плотную одежду, использовать природные материалы для защиты от солнца.

В Европе в то время жили неандертальцы и Homo sapiens, и разные группы могли по-разному адаптироваться к изменениям. Однако ученые подчеркивают: они не утверждают, что именно космическая погода привела к вымиранию неандертальцев. Но она могла стать одним из факторов, повлиявших на их образ жизни.

Лашампская экскурсия — не единственное событие такого рода. Магнитные аномалии случались и раньше, и они могут повториться. Изучая реакцию древних людей, мы можем лучше понять, как подобные изменения скажутся на современном мире.

Это исследование — пример того, как междисциплинарная работа помогает раскрыть новые грани истории. Археология и геофизика, объединившись, показали, что даже невидимые космические явления могут влиять на жизнь на Земле.