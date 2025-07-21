На экзопланете обнаружили рекордно быстрый ветер

Астрономы зафиксировали рекордно быстрые ветра на планете WASP-127b — они достигают скорости 33 000 км/ч. Это в семь раз быстрее, чем летит истребитель, что делает их самыми мощными ветрами из всех, что когда-либо наблюдались на других планетах. Для сравнения: самый быстрый ветер на Земле (в струйных течениях) едва дотягивает до 400 км/ч, а на Нептуне — около 1930 км/ч. Исследование опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

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WASP-127b находится в 520 световых годах от Земли в созвездии Девы. Это «горячий юпитер», газовый гигант, который вращается так близко к своей звезде, что год там длится всего четыре земных дня. Он на 30% больше Юпитера, но весит в шесть раз меньше. Из-за этого его атмосфера раскалена и невероятно разрежена.

Благодаря низкой плотности свет звезды легко проникает вглубь атмосферы, что позволяет ученым детально ее изучать. Именно так и удалось обнаружить сверхзвуковые ветра, которые огибают планету по экватору.

Ученые использовали метод спектроскопии — наблюдали, как свет звезды проходит через атмосферу WASP-127b. Молекулы воды и угарного газа оставляли «отпечатки» в спектре, которые смещались из-за движения воздушных масс. Это позволило измерить скорость ветра — оказалось, что он разгоняется до 9 километров в секунду.

Ученые считают, что причина — в сильном нагреве одной стороны планеты. WASP-127b всегда повернута к звезде одним боком, как Луна к Земле. Из-за этого на дневной стороне температура достигает 1127 °C, а на ночной — значительно ниже. Такой перепад создает мощные потоки воздуха, которые разгоняются до сверхзвуковых скоростей.

Еще один фактор — слабая гравитация. Она уменьшает трение в атмосфере, позволяя ветрам набирать огромную скорость.

Исследование показало, что полюса WASP-127b могут быть скрыты плотными облаками или сильно охлаждены по сравнению с экватором. Кроме того, химический состав атмосферы оказался близок к солнечному, что меняет представления о формировании подобных планет.

Ученые планируют продолжить изучение WASP-127b, чтобы понять, есть ли у нее сезонные изменения, как распределяются облака и какие еще особенности скрывает ее атмосфера.