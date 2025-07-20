Смартфон Motorola взорвался как бомба во время зарядки

В индийском городе Солан, штат Химачал-Прадеш, взорвался смартфон Motorola, подключенный к зарядному устройству. Взрыв был настолько мощным, что его звук, по словам очевидцев, напоминал взрыв бомбы и вызвал панику среди местных жителей. К счастью, в момент инцидента рядом с устройством никого не было, и никто не пострадал. Об этом сообщает издание News18.

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Как сообщается, дорогостоящий смартфон (модель не уточняется, – «Газета.Ru») был приобретен владельцем всего три месяца назад. Несколько дней назад, будучи подключенным к зарядному устройству, он взорвался с якобы оглушительным грохотом, в результате чего получил серьезные повреждения.

«Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди жителей, которые теперь опасаются оставлять свои телефоны на зарядке без присмотра. Происшествие также поставило под сомнение надежность и стандарты безопасности дорогих брендовых устройств», – пишет News18.

Владелец смартфона уже обратился к компании-производителю. В Motorola, в свою очередь, пообещали провести тщательное расследование для установления точной причины взрыва.