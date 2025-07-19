Глава Роскосмоса ознакомился с первой в РФ поточной линией сборки спутников

Генеральный директор гоcкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов в ходе рабочей поездки на предприятие «Решетнёв», которое входит в состав корпорации, посетил первую в России конвейерную линию по сборке малых космических аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

На сборочном производстве Дмитрий Баканов ознакомился с поточной линией по сборке космических аппаратов массой до 100 кг, которая была разработана и запущена в АО «Решетнёв». На линии используются технологии встроенного контроля качества, роботизированные и автоматизированные системы, такие как «умный инструмент» и «машинное зрение», которые позволяют контролировать качество операций.

В пресс-службе отметили, что конвейерное производство позволяет быстро создавать многоспутниковые группировки при более низкой стоимости.

Также Баканов посетил производственную площадку и центр компетенции, где собираются и испытываются компоненты полезной нагрузки. В центре работают проектировщики, конструкторы, сборщики и испытатели, которые находятся на одной площадке. Это позволяет быстро решать вопросы при разработке и производстве изделий и обеспечивать полный спектр проверок их электрических и радиотехнических характеристик.