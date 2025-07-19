«Используют в спецслужбах»: что такое «сыворотка правды» и как она действует

Китаец получил тюремный срок за то, что добавил «сыворотку правды» в напиток своему коллеге. Ли узнал об этом веществе во время деловой поездки, где продавец утверждал, что всего несколько капель заставят человека говорить только правду.

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Мужчина добавил сыворотку в напиток коллеге, у которого из-за нее началось головокружение и нарушилось сознание. Экспертиза выявила наличие в его организме седативных веществ, являющихся сильными депрессантами для центральной нервной системы. Существует ли «сыворотка правды» и из чего ее делают — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, «сыворотка правды» — это термин, который больше относится к мифологии. Настолько удивительного вещества не существует.

— Это миф, которым пользуются в кино и в литературе, поэтому досконально верить в это вещество не стоит. Но есть ряд психотропных препаратов и психоактивных веществ, которые могут влиять на состояние человека. Например, это могут быть нейролептики, наркотические вещества и седативные препараты, которые вызывают состояние измененного сознания у человека, тем самым меняя его речь, мимику, поведение, контроль над эмоциями и словами. Они могут вызывать эйфорию, опьянение или очень сильное расслабление, — рассказал он.

Эксперт объяснил, что эти вещества как бы располагают человека к более откровенному разговору, снимают барьеры, напряжение и тревогу. Иногда это может повлиять на разговорчивость человека, и он начнет рассказывать о том, чего не хотел. Тем не менее препараты могут действовать по-разному.

— Подобные различные вещества используют в спецслужбах и в психиатрии. Но дело в том, что эти вещества действуют по-разному на каждого конкретного человека. У кого-то они вызывают разговорчивость и откровенность. Человек становится более податливым и может говорить то, что в нормальном состоянии предпочитает скрывать. А у другого вещество вызовет сонливость, сильное опьянение, эйфорию или галлюцинации, — сообщил Вилков.

Практикующие врачи-психиатры нередко сталкиваются с ситуацией осознанной лекарственной зависимости — когда пациенты целенаправленно посещают доктора и выпрашивают рецепты на сильнодействующие психотропные препараты, чтобы принимать их с целью получения удовольствие и испытать «одурманивающий» эффект. Что делать, если человек зависим от рецептурных препаратов, «ВМ» рассказал ведущий психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов.