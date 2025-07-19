Визуальный поиск Circle to Search от Google начал сохранять историю поиска песен
Android Authority сообщает, что последнее обновление Android 16 принесло функцию сохранения истории поиска музыкальных композиций. Такую «услугу» пользователю теперь оказывает инструмент экранного поиска Circle to Search (Круг для поиска).
По словам обозревателей портала, для доступа к результатам предыдущих запросов при поиске музыки и песен необходимо активировать Circle to Search и запустить поиск музыкальной композиции, нажав на значок ноты в строке поиска. Затем в верхнем правом углу интерфейса следует найти символ, изображающий часы и активировать его для перехода на страницу «Недавние поисковые запросы». На этой странице будут представлены результаты предыдущих поисковых запросов музыки, в том числе названия композиций, миниатюры обложек альбомов и информация об исполнителях.
Результаты поиска организованы по хронологическому принципу и группируются по десять композиций в каждой категории. В нижней части страницы размещена кнопка «Показать полную историю», позволяющая перейти к странице с полным перечнем ранее выполненных поисковых запросов, не содержащих миниатюр.