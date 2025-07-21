Эксперт назвал три причины для блокировки мессенджеров в России

Вероятность блокировки мессенджеров, серверы которых не находятся на территории Российской Федерации, довольно велика. Подобный сценарий реализуется в Китае, где основным мессенджером является WeChat, чьи серверы находятся в КНР и контролируются местными властями, сказал в интервью «Свободной Прессе» директор факультета государственной и муниципальной политики университета «Синергия» Алексей Бычков.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил, что WhatsApp следует начать готовиться к уходу с российского рынка. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин указывал, что участь WhatsApp в РФ предрешена. Он объяснял, что присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, «по сути, легальная брешь в национальной безопасности».

Президент Владимир Путин чуть раньше поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование программного обеспечения из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

Бычков подчеркнул, что на сегодняшний день мессенджеры стали самым острым и опасным оружием по нескольким причинам. Прежде всего, они используются для подготовки и организации протестов, цветных революций и акций, связанных с попытками свержения власти в тех или иных государствах. Практически во всех странах, где произошли цветные революции или политические перевороты, мессенджеры использовались в качестве основного средства общения и организации самих протестов.

«Яркий тому пример — события в Гонконге 2019 года — самый цифровизированный протест современности. Telegram-каналам удалось мобилизовать общество и вести управление уличными акциями, TikTok смог наполнить протесты идеологией и подогревать общественность. Это событие можно назвать отправной точкой, которая изменила информационную среду, отодвинув традиционные СМИ на второй план, а может даже переместить их в архивы истории. Отключив интернет, власти смогли ограничить возможность координации протестов у оппозиции, и как раз это событие стало триггером для ужесточения в Китае политики в отношении мессенджеров и соцсетей», — уточнил политолог.

Вторым моментом собеседник издания назвал возросшую террористическую опасность в России. Мессенджеры, чьи серверы находятся за пределами РФ, являются самым распространенным и удобным средством взаимодействия между террористами. Наконец, уже неоднократно анонсировался запуск российской платформы, которой, естественно, не нужны конкуренты.

«Основная задача — набрать на эту платформу наибольшее количество пользователей и таким образом сделать ее основным мессенджером на территории нашей страны…. Вот три основных причины, в связи с которыми в ближайшее время, скорее всего, будут блокировать работу мессенджеров, серверы которых не находятся на территории Российской Федерации. К тому же, как мы знаем, мессенджер WhatsApp является продуктом компании Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России), явно антироссийской и агрессивной по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — заявил эксперт.

Он напомнил, что на этих платформах публиковались прямые призывы к уничтожению россиян, антигосударственные и различные политические видео, тексты и так далее. Недружественные РФ государства фактически ведут против нашей страны гибридную войну при помощи своих мессенджеров, и государство вынуждено включать защитные механизмы, заключил Бычков.

Ранее сенатор Артем Шейкин говорил, что граждан РФ не станут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN.