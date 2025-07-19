Раскрыт новый неожиданный факт о пирамидах Египта

Открытие египтолога Захи Хавасса может перевернуть представление об истории строительства египетских пирамид. Ученый утверждает, что пирамиды были построены не рабами, пишет РИА "Новости".

Команда Захи Хавасса обнаружила в пирамиде Хеопса граффити, которые указывают на то, что строительством занимались профессиональные сезонные бригады. Это подтверждает и содержание папируса из Вади-эль-Джарф.

Также к югу от пирамиды Хеопса был обнаружен некрополь с тысячами костей животных, что свидетельствует о хорошем питании рабочих. Это сильно отличается от рациона рабов.

Захи Хавасс подчеркнул, что простым рабам была недоступна роскошь в виде отдельной гробницы. Теперь наука может представить более точную картину высокопрофессионального наемного труда при строительстве пирамид.