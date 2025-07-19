Раскрыт новый неожиданный факт о пирамидах Египта

Ученые доказали, что пирамиды Египта строили не рабы
Открытие египтолога Захи Хавасса может перевернуть представление об истории строительства египетских пирамид. Ученый утверждает, что пирамиды были построены не рабами, пишет РИА "Новости".
Команда Захи Хавасса обнаружила в пирамиде Хеопса граффити, которые указывают на то, что строительством занимались профессиональные сезонные бригады. Это подтверждает и содержание папируса из Вади-эль-Джарф.
Также к югу от пирамиды Хеопса был обнаружен некрополь с тысячами костей животных, что свидетельствует о хорошем питании рабочих. Это сильно отличается от рациона рабов.
Захи Хавасс подчеркнул, что простым рабам была недоступна роскошь в виде отдельной гробницы. Теперь наука может представить более точную картину высокопрофессионального наемного труда при строительстве пирамид.