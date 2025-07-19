Чего ждать: в “Тихоокеанском огненном кольце” внезапно ожили несколько вулканов

В последнее время несколько вулканов в "Тихоокеанском огненном кольце" проявили повышенную активность, что требует тщательного наблюдения экспертов на предмет возможных извержений. Также называемый Циркум-Тихоокеанским поясом, это «кольцо» представляет собой цепь вулканов и зон землетрясений протяженностью 25 000 миль от Южной Америки до Аляски, через Японию и вплоть до Новой Зеландии.

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Геологическая служба США (USGS) обнаружила четыре грохочущих вулкана, все в США, включая Большой вулкан Ситкин на Аляске, который в течение почти четырех лет непрерывно извергал лаву в свой вершинный кратер, пишет Daily Mail. Недавние спутниковые снимки подтверждают, что извержение остается медленным и невзрывным, лава продолжает течь на юго-запад. На Гавайях вулкан Килауэа приостановил излияние лавовых фонтанов, но продолжает наращивать давление.

Ученые ожидали новой фазы извержения в период с 17 по 20 июля. Хотя фонтаны лавы прекратились, выбросы диоксида серы оставались повышенными и составляли от 1200 до 1500 тонн в день, что указывает на продолжающуюся вулканическую активность.

В начале июля на горе Рейнир в штате Вашингтон произошло крупнейшее за всю историю наблюдений землетрясение: за два дня, начиная с 8 июля, было зафиксировано 334 подземных толчка, что повысило бдительность вулканологов.

В прибрежной зоне Орегона подводная гора Аксиал находится под пристальным наблюдением, и исследователи прогнозируют, что в 2025 году может произойти извержение.

По мнению ученых, эти вулканы непредсказуемы, поскольку они являются результатом естественного движения земной коры, особенно вдоль Тихоокеанского огненного кольца. Это связано с тем, что в этом районе Тихоокеанская тектоническая плита опускается под соседние плиты, вызывая землетрясения и извержения.

Несмотря на многочисленные землетрясения и извержения лавы, ни один из этих вулканов в настоящее время не угрожает близлежащим населенным пунктам, констатирует Daily Mail.

Каждый из грохочущих вулканов имеет свою историю и особенности поведения. Вулкан Большой Ситкин, расположенный на Алеутских островах Аляски, начал извергаться в 2021 году после десятилетий бездействия.

В апреле вулканолог Геологической службы США сообщил, что лава медленно заполняла кратер на протяжении многих лет, образуя толстый купол, но это не вызвало появления облаков пепла или сбоев в авиасообщении, что является основной проблемой для авиации в регионе.

Лава все еще вырывается из кратера на вершине Большого вулкана Ситкин на Аляске. Это не взрывной процесс, а устойчивый. Небольшие подземные толчки продолжаются, и нет никаких признаков того, что извержение прекратится в ближайшее время.

Последнее взрывное извержение вулкана Спурр, расположенного примерно в 80 милях к западу от Анкориджа, произошло в 1992 году, когда облака пепла поднялись в небо на высоту 40 000 футов.

Недавние небольшие очаги землетрясений отражают ранние признаки этого события, хотя эксперты говорят, что движения магмы пока нет.

В Маунт-Спурр, расположенном неподалеку, с февраля наблюдаются небольшие очаги землетрясений. На данный момент там тихо, нет ни газа, ни лавы, и извержения не ожидается, но Геологическая служба США (USGS) сохранила его на рекомендательном уровне.

Однако за Килауэа, большим островом на Гавайях, ведется круглосуточное наблюдение из-за его близости к жилым районам.

В 2018 году потоки лавы из вулкана разрушили более 700 домов в районе Лейлани Эстейтс. В настоящее время ученые отслеживают деформацию поверхности, движение подземных толчков и выбросы газов, чтобы предвидеть следующую фазу потенциальной опасности.

Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире, но не входит в Огненное кольцо. Он расположен над горячей точкой в мантии Земли, неподвижным столбом тепла и магмы, который остается на месте, пока Тихоокеанская плита медленно движется над ним.

Сейсмологи сейчас обеспокоены тем, что Килауэа снова набухает и в нем происходят новые землетрясения, что указывает на то, что в ближайшее время может произойти извержение.

Эта активность может ознаменовать начало так называемого 29-го эпизода, последней фазы продолжающегося цикла извержений вулкана, который начался в 1983 году, отмечает Daily Mail.

Вулкан, содержащий газ, пепел и выбросы, представляет угрозу для людей из-за своей замкнутости и потенциальной возможности извержений.

Гора Рейнир, несмотря на то, что она не извергалась в течение столетий, остается одним из самых опасных вулканов Северной Америки из-за своего огромного ледникового покрова.

Оценка рисков, проведенная Геологической службой США в 2023 году, показала, что даже небольшие извержения или землетрясения могут спровоцировать смертоносные сели, известные как лахары, которые могут достичь таких населенных пунктов, как Ортинг и Пуяллап, в течение нескольких минут.

Ранее в июле вулкан пережил крупнейшее землетрясение с 2009 года, когда сотни небольших подземных толчков сотрясали местность.

По данным Геологической службы США, каждое землетрясение было магнитудой менее 1,7 и происходило всего в нескольких милях под вершиной, достаточно глубоко, чтобы вызвать беспокойство у ученых, подчеркивает Daily Mail.

Хотя уровень активности вулкана остается на "нормальном" уровне и никаких деформаций грунта обнаружено не было, это землетрясение добавилось к примерно тысячам землетрясений, зафиксированных в Ренье с 2020 года.

Хотя в ближайшем будущем извержения не ожидается, эксперты по-прежнему относят гору Рейнир к числу самых опасных вулканов на северо-западе Тихого океана из-за ее потенциальной угрозы возникновения лахаров, выпадения пепла и пирокластических потоков.

Ученые подчеркивают, что наибольшую угрозу представляет не лава, а лахары. Эти мощные селевые потоки могут образовываться во время извержения или даже без него, вызванные интенсивными осадками, таянием снега или ослаблением склонов. У побережья Орегона подводная гора Аксиал продолжает медленно раздуваться. Ученые ожидают извержения в следующем году, но оно, скорее всего, останется незамеченным никем, кроме специалистов по мониторингу морского дна.

Эксперты по вулканам говорят, что причин для паники нет. Активность в Огненном кольце и горячей точке Гавайев соответствует долгосрочным тенденциям, поскольку ученые внимательно наблюдают за ними.