Забытую 80-летнюю машину назвали ключом к спасению от искусственного интеллекта

Забытая 80-летняя машина, которая, по словам ученых, может стать ключом к выживанию перед лицом искусственного интеллекта. Сегодняшняя молодежь никогда не узнает, насколько кропотливой является задача похода в библиотеку и поиска статьи или определенной книги. Это утомительное занятие требовало долгих часов поиска в ящиках, заполненных каталожными карточками, обычно отсортированными по авторам, названиям или темам.

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Из-за резкого увеличения числа научных публикаций в 1940-х годах поиск того, что вам нужно, занял особенно много времени, особенно учитывая, что это было до изобретения Интернета, пишет Daily Mail. Теперь эксперт раскрыл тайну человека и устройства, которые изменили все – и это также может стать ключом к выживанию на фоне развития искусственного интеллекта.

Доктор Мартин Рудорфер, преподаватель компьютерных наук в Астонском университете, рассказал, что американский инженер Ванневар Буш впервые предложил решение, получившее название "мемекс".

"Он мог видеть, что научный процесс резко замедляется, и предложил решение, которое он назвал "мемекс", - написал доктор Рудорфер в статье для The Conversation.

Это революционное изобретение было заявлено как встроенное в стол персональное устройство, способное хранить большое количество документов. Некоторые говорят, что гипотетический дизайн, который так и не был реализован на производственных линиях, заложил основу для Интернета. Доктор Рудорфер считает, что это изобретение также могло бы преподать нам ценные уроки об искусственном интеллекте и о том, как избежать того, чтобы машины вторгались в нашу жизнь.

«Мемекс был призван в значительной степени использовать микрофильмы для хранения данных, что на тот момент было новой технологией, - пояснил он. – Мемекс мог бы использовать это для хранения большого количества документов в сильно сжатом формате, которые можно было бы проецировать на полупрозрачные экраны”.

В то время микрофильмы были относительно новым изобретением и представляли собой метод хранения миниатюрных фотографических репродукций документов и книг, пишет Daily Mail.

Одной из наиболее важных частей дизайна мемекса была форма индексации, которая позволила бы пользователю щелкнуть по номеру кода рядом с документом и перейти к связанному документу или просмотреть их одновременно – без необходимости просматривать индекс.

В своем влиятельном эссе под названием "Как мы можем думать", опубликованном в журнале The Atlantic в июле 1945 года, Ванневар Буш признал, что такое управление с помощью клавиатуры еще не было осуществимо технологически. Однако он считал, что это не за горами, и ссылался на существующие системы обработки данных, такие как перфокарты, как потенциальные предшественники.

Его идея заключалась в том, что пользователь будет создавать связи между элементами по мере создания своей личной исследовательской библиотеки с помощью "ассоциативных цепочек", проходящих через них, – во многом как в сегодняшней известной интернет-энциклопедии.

"Буш считал, что мемекс поможет исследователям мыслить более естественным, ассоциативным образом, что будет отражено в их записях", - объясняет доктор Рудорфер.

Считается, что Буш вдохновил американских изобретателей Теда Нельсона и Дугласа Энгельбарта, которые в 1960-х годах независимо друг от друга разработали гипертекстовые системы, в которых документы содержали гиперссылки, позволяющие напрямую обращаться к другим документам: "Они стали основой всемирной паутины в том виде, в каком мы ее знаем".

Когда в 1970 году Буш размышлял о своем видении, он сказал, что за последние 25 лет он стал свидетелем технологических достижений в области вычислительной техники, которые приблизили его изобретение к реальности. Однако он чувствовал, что главная цель его видения – улучшить мышление и креативность человека – была упущена.

"В 1945 году я мечтал о машинах, которые думали бы вместе с нами, - писал он в своей книге "Фрагменты действия". – Теперь я вижу машины, которые думают за нас или, что еще хуже, управляют нами".

По словам доктора Рудорфера, эти проблемы, сформулированные более 50 лет назад, все еще кажутся "поразительно актуальными" сегодня.

"Хотя это здорово, что нам не нужно искать книгу, листая картотеки в ящиках комода, мы могли бы испытывать больше беспокойства из-за того, что машины в основном думают за нас, - написал он. – Эта технология повышает и оттачивает наши навыки или делает нас ленивыми?"

Он предупредил, что опасность заключается в том, что мы в конечном итоге теряем навыки, поскольку машины продолжают выполнять их за нас. Между тем у молодого поколения может даже не быть возможности освоить их в первую очередь, отмечает Daily Mail.

По словам ученого, мемекс может помочь спасти нас от искусственного интеллекта, потому что он напоминает нам о необходимости защищать наши творческие способности и мышление одновременно с разработкой технологий