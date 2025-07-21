В России обнаружили редкую арктическую пиявку

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) подвели итоги работы по исследованию пресноводной гирудофауны (фауны пиявок) на Соловках, сообщили ТАСС в ФИЦКИА.

В ходе работ исследователи нашли на архипелаге редкую арктическую пиявку.

"С начала 1970-х годов до 2025 года считалось, что на архипелаге обитают всего два вида пиявок - улитковая пиявка (Glossiphonia complanata) и пиявка двуглазая (Helobdella stagnalis). Причем в советское время пиявкам уделяли особое внимание в контексте их паразитирования на рыбах. Исследование подтвердило, что гирудофауна Соловков включает больше видов, чем это считалось ранее. Наиболее примечательной находкой стала глоссифония арктика (Glossiphonia arctica). Это довольно редкий вид, который ранее считался эндемичным для Большеземельской тундры и Полярного Урала", - сказали в ФИЦКИА.

В научном мире пиявки считаются малоизученной группой животных. И Соловки в этом плане представляли белое пятно. Последние данные о фауне пиявок архипелага были получены советскими учеными в 1972 году. Тогда специалисты ориентировались только на особенности внешнего строения. Сейчас в такой работе биологи опираются на генетику.

В ходе экспедиций, проведенных на Большом Соловецком острове, было исследовано более 30 водоемов, проведен отбор пресноводных пиявок. В лабораторных условиях был выполнен анализ их ДНК. "В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что в пресноводных экосистемах Соловков обитают семь видов пиявок, относящихся к пяти родам и трем семействам", - отметила младший научный сотрудник музея центров биоразнообразия ФИЦКИА Татьяна Елисеева.

Некоторые виды пиявок могли быть занесены в озера архипелага перелетными водоплавающими птицами или попали в водоемы с искусственно вселяемой рыбой. Пресноводные пиявки играют важную роль в функционировании водных экосистем. Они участвуют в разложении органики, круговороте питательных веществ, поддержании баланса экосистемы. Одни пиявки являются хищниками, другие - кровососами-эктопаразитами. Ученые уточнили, что состоянию популяций озерных рыб Соловков пиявки не угрожают.

Научная статья опубликована в международном научном издании Ecologica Montenegrina.