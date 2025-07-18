В Госдуме предсказали скорый уход WhatsApp из России

С очень большой долей вероятности мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) попадет в список программного обеспечения из недружественных стран. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка", - написал он в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет о попадании в список подлежащего ограничению программного обеспечения. Данный перечень, добавил депутат, правительство РФ разрабатывает по поручению главы государства.

Горелкин также привел данные статистики, согласно которым WhatsApp ежедневно пользуются 68 процентов россиян, данный мессенджер по суточному охвату обгоняет ближайшего конкурента Telegram (им пользуются 55 процентов).

"Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно - это национальный мессенджер, - заявил Горелкин. - И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее".

Парламентарий также высказал мнение, что Telegram в тот самый список не попадет, ведь главный офис компании Павла Дурова, "как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах", хотя в реестре Роскомнадзора его страной регистрации указаны Британские Виргинские острова. Мессенджер застрахуется от попадания в перечень, если будет выполнять российские законы, считает Горелкин.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, разработанного в недружественных иностранных государствах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями бизнеса.

Согласно документу, кабмину предстоит представить предложения по этому вопросу до 1 сентября 2025 года. Ограничения могут затронуть как корпоративное, так и пользовательское программное обеспечение, включая мессенджеры и другие цифровые коммуникационные инструменты.

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Дмитрий Песков заявил, что функционирование WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) в России сохранится при условии соблюдения российского законодательства.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что для бесперебойной работы мессенджера в стране необходимо его соответствие нормам и правилам, установленным в РФ.

– WhatsApp в целом является самым популярным сервисом во многих странах, в том числе и в РФ. По популярности это сервис № 1, – заявил Песков.

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Депутаты Госдумы Антон Немкин и Антон Горелкин не исключают, что в этом году в России будет заблокирован самый популярный среди интернет-пользователей мессенджер Whatsapp. Они считают, что его доля перейдет отечественному Max, который в будущем может стать основой национальной цифровой платформы. О том, что нужно российскому приложению для конкуренции с Whatsapp и почему уход мессенджера означает более глубокие перемены, «ФедералПресс» рассказал техноблогер Иван Кущ:

«Пока это просто заявления, но, поскольку есть определенный дрейф в сторону контроля за мессенджерами, тем более принадлежащими компаниям, признанным экстремистскими, ничего исключать не стоит. Главное – если мессенджер выполняет условия российского законодательства, то он работает. Если не выполняет, то либо ведутся переговоры, либо начинает применяться инструментарий, который есть в правоприменительной практике.

Сейчас Whatsapp отдают первенство по популярности, однако его доля очень высока в Москве и Санкт-Петеребурге. Если мы возьмем, к примеру, Екатеринбург или Новосибирск, то там чаще используют Telegram. Так что я не стал бы говорить, что даже самый пессимистичный сценарий будет большой утратой. Кто сейчас помнит про Viber, который когда-то был третьим по популярности мессенджером?

При должном подходе, должном финансировании и привлечении квалифицированных кадров проблем с заменой я не вижу. Тот же Telegram поначалу просто копировал конкурентов, а потом вышел вперед и конкуренты стали копировать у него. Например, сторис не было ни в Telegram, ни в Whatsapp: грубо говоря, идею просто своровали. В целом любой мессенджер – это модернизированные СМС, никакой инновации тут не сделаешь. Самое главное – рассчитать объем дата-центров под нагрузку, учитывая в том числе и работу с DDOS-атаками, которые обязательно будут. И у Telegram, и у Whatsapp помимо реальных пользователей идет огромный трафик ботов, рекламных платформ, злоумышленников, мошенников. Скажем, у «Госуслуг» года три назад работоспособность в пики нагрузок вызывала вопросы, сайт выходил из строя на определенное время. Сейчас такого практически нет, потому что системы адаптировались.

Еще один немаловажный момент – то, что злоумышленники используют Whatsapp и Telegram для мошеннических звонков. Делать это по телефону стало очень сложно, потому что у операторов появилось много программ, которые блокируют такие звонки. То, что до нас доходит, – это не более 2 % от их объема. А вот у мессенджеров таких технических средств нет. И государство говорит: или вы решаете эту проблему, или, если у вас общаются мошенники, воры криптовалюты, террористы и так далее, мы вас будем блокировать.

Анонимность в Сети сейчас – это миф. В 1990-е годы было принято считать, что можно зарегистрироваться под ником, отличным от имени и фамилии, и стать анонимным. Но сейчас пользователи оставляют очень много следов, и, как считают специалисты, нынешнее десятилетие поставит под анонимностью точку. И уже юридически мы приходим к тому, что рано или поздно все пользователи будут идентифицированы».

Новые ограничения коснутся ряда мессенджеров из недружественных стран, однако не затронут популярный у россиян Telegram, с которым можно договориться о взаимодействии с Роскомнадзором. Об этом НСН заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

«Полагаю, ограничения коснутся разных коммуникационных сервисов, может, облачных, может, нет. Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) — тоже облачные сервисы. Кроме того, многие пользуется Amazon, Microsoft Azure, Google Docs и другими сервисами из недружественных государств, думаю, что ограничения коснутся и их. Что же касается WhatsApp, известно, что он слушается и читается украинскими и американскими спецслужбами. Его надо либо принудить к взаимодействию, либо переходить на тот же Telegram, который происходит из дружеской страны. В случае с Telegram, думаю, требуется не контроль со стороны российских властей, а взаимодействие с Роскомнадзором, в первую очередь с точки зрения удаления экстремистских материалов. Его не стоит ограничивать, тем более, что он из дружественной страны», — сказал Массух.

По мнению собеседника НСН, ограничения не связаны с запуском национального мессенджера MAX.

«Это простое совпадение, MAX пока находится в стадии становления, глобальный мессенджер невозможно сделать за короткий срок. Не думаю, что всех заставят перейти на него. История коснется больше не граждан, а чиновников, которых пытаются принудить перестать пользоваться WhatsApp и другими подобными мессенджерами», — подытожил он.

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