Почему кошкам так нравится лежать на бетоне?

В социальных сетях начал набирать обороты очередной тренд: фотографии и видео кошек, отдыхающих на бетонных блоках. Некоторые хозяева даже специально отправляются в строительные магазины, чтобы купить своим питомцам новую «лежанку». Портал popsci.com рассказал, чем же кошек так привлекает бетон.

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На самом деле, нельзя сказать, почему кошкам нравится лежать на бетонных кирпичах. Многое зависит от индивидуального характера каждого животного, хотя кошкам в целом нравится изучать объекты с разными текстурами. Хоть те же когтеточки: одним нравится древесная кора, другим — обычный картон. Иногда на желание кошки пользоваться точилкой для когтей может повлиять даже ее расположение. Кто-то предпочитает точить когти стоя, кому-то удобнее, если точилка лежит горизонтально, и так далее.

Что касается бетона, пористая природа материала может обеспечить кошкам надежную точку для распространения своего запаха. Обоняние играет важную роль для многих животных, и кошки — не исключение; они используют мочу и феромоны для того, чтобы обмениваться информацией с другими особями. Так, метки, оставленные с помощью этих средств, передают кошкам данные — например, о том, что объект или территория уже кому-то принадлежат. По запаху они даже могут понять, как давно оставлена метка.

Помимо этого, пористый бетон, опять же, может стать не самой плохой точилкой для когтей. По мнению специалистов, кошки любят точилки, потому что они позволяют им заниматься естественным поведением, и во многих случаях царапины выступают способом маркировки территории. Если кошка царапает или трется обо что-то, то она хочет втереть в этот предмет или другое живое существо свой запах, чтобы отметить их как собственность.

Температура тоже может играть определенную роль. Бетонный блок — отличное место для того, чтобы погреться, особенно если он лежал на солнце и впитал в себя много тепла. Или, напротив, охладиться, если бетон находится в холодном помещении.

Другими словами, причин для любви к бетонным блокам у кошек предостаточно. На худой конец, они попросту любопытные животные, и им всегда интересно, когда в их окружении появляется что-то новое. Ветеринары и прочие специалисты не зря рекомендуют кошатникам регулярно развлекать своих питомцев, играя с ними или выгуливая их на поводке. Кошкам не должно быть скучно — даже пять минут досуга в день могут сделать жизнь животного куда более насыщенной.