Китайская компания представила первого в мире робота-гуманоида

Китайская технологическая компания UBTech Robotics представила первого в мире гуманоидного робота Walker S2, способного самостоятельно заменить себе батарею. Видео презентации разработки опубликовал South China Morning Post.

Отмечается, что благодаря способности менять собственные батареи робот-гуманоид может без остановки работать 24 часа в сутки без помощи человека.

На опубликованном видеоролике видно, как робот человеческого роста подходит к зарядной станции и самостоятельно вынимает из своей спины батарею. После этого он меняет ее на новую и уходит. Это первый робот в мире, который способен на такое.