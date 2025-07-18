Забытая окаменелость стала ключом к тайне первых динозавров

Новое исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, изменило представление о размерах древнейших динозавров. Учёные из британского Музея естественной истории проанализировали окаменелую бедренную кость, найденную ещё в 1963 году на территории Замбии. Только теперь удалось точно определить, что она принадлежала силезавру - загадочному существу, которое считается либо ранним динозавром, либо его ближайшим родственником.

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Силезавры были научно описаны лишь в 2003 году, а в отдельную группу официально выделены в 2010-м. До сих пор считалось, что они и другие древнейшие динозавры были невелики по размеру, особенно в сравнении с более поздними гигантами. Однако анализ древней африканской кости показал, что это не так: по словам палеонтолога Джека Лавгроува, найденный экземпляр указывает на гораздо более внушительные размеры.

Некоторые фрагменты, в том числе останки герреразавридов, также намекают на то, что ранние динозавры были массивнее, чем предполагалось. Исследователи считают, что снижение размеров произошло позднее - уже в ходе триасового периода.

Более того, данные подтверждают: силезавры не просто были "похожими" на динозавров - они, вероятно, и были первыми настоящими динозаврами. Это открытие может серьёзно повлиять на то, как мы представляем себе эволюцию этих древних рептилий.