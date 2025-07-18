Создана 3-D модель доисторического крота с необычными способностями

Палеонтологи из Испании описали ранее неизвестное науке животное, относящееся к семейству кротовых. Его останки были найдены ещё в 2010 году в районе Камп-дельс-Нинотс (провинция Жирона), однако исследование стало возможным только теперь - благодаря современным технологиям.

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Частично сохранившийся скелет, возраст которого оценивается в 3,25 миллиона лет, оказался слишком хрупким для традиционного анализа. Учёные не решались извлечь окаменелость, опасаясь повредить её. Помогло применение микрокомпьютерной томографии высокой точности. С его помощью удалось визуализировать мельчайшие анатомические детали - от зубов до крошечных косточек пальцев.

На основе полученных данных специалисты воссоздали 3D-модель животного, а недостающие элементы реконструировали при помощи искусственного интеллекта. Это позволило определить, что перед ними - представитель совершенно нового рода и вида кротов, ранее не описанных. Новичок получил название Vulcanoscaptor ninoti и относится к эволюционной ветви, к которой принадлежат и современные кроты, обитающие сегодня в Северной Америке и некоторых частях Азии.

Доктор Адриана Линарес подчёркивает, что применённая методика позволила детально рассмотреть структуры, которые иначе было бы невозможно изучить. Особое значение имеет тот факт, что в ископаемом образце сохранилась нижняя челюсть с полным набором зубов, часть корпуса и элементы конечностей - крайне редкая находка для таких миниатюрных млекопитающих.

Сравнительный анализ предплечий и лап показал, что Vulcanoscaptor ninoti вёл подземный образ жизни: крепкие кости и анатомия пальцев хорошо приспособлены для рытья. Однако учёные не исключают и иной стороны повседневной активности - возможно, животное было способно передвигаться в воде. Останки нашли в слое озёрных отложений, и положение тела в момент смерти, лежащего на боку, также указывает на такую вероятность.

Как отмечает доктор Линарес, хотя это пока не доказано окончательно, некоторые современные виды кротов действительно умеют неплохо плавать. А значит, и у их далёкого предка могли быть схожие способности.